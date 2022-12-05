Быстров: «Двумя руками за переход России в Азию. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА?»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что РФС должен перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Посмотрите — Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход.

Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.

— Есть классная идея, о которой говорит Аршавин — турнир с участием команды из стран бывшего СССР. Как вам?

— Чемпионат СССР славился наличием команд с разными стилями, сумасшедшей конкуренцией. В идеале надо к этому стремиться, но как получиться — неизвестно.

— Но эта идея никак не обсуждается.

— Потому что пока петух не клюнет в одно место, мало кто что делает.

Исполком РФС рассмотрит вопрос перехода в Азию на ближайшем заседании.

Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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