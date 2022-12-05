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  • Быстров: «Двумя руками за переход России в Азию. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА?»

Быстров: «Двумя руками за переход России в Азию. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА?»

5 декабря 2022, 15:38
27

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что РФС должен перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Посмотрите — Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход.

Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.

— Есть классная идея, о которой говорит Аршавин — турнир с участием команды из стран бывшего СССР. Как вам?

— Чемпионат СССР славился наличием команд с разными стилями, сумасшедшей конкуренцией. В идеале надо к этому стремиться, но как получиться — неизвестно.

— Но эта идея никак не обсуждается.

— Потому что пока петух не клюнет в одно место, мало кто что делает.

  • Исполком РФС рассмотрит вопрос перехода в Азию на ближайшем заседании.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Быстров Владимир
Комментарии (27)
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NewLife
1670244640
Тебя кто-то в Азию приглашал или тебе что-то приснилось ?
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АЛЕКС 58
1670244692
Вофка забыл про ФИФА. Никуда нас не пустят,дурилка картонная
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Project Бабангида
1670244699
прям двумя руками ЗА..? Артём Сергеевич тоже ЗА. но одной. вторая занята кстати спасибо Артёму Сергеевичу за то что тему столь благодатную нам когда то подкинул. прям неисчерпаемая. куда хочешь вставляй не промахнёшься
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Hoahin
1670246411
Че толку от Азии, АФК если что тоже руководит ФИФА, кто сказал что нас там ждут?))) Опять пердеж в лужу, даже стыдно что футболисты этого не знают
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x-x-x-x-x
1670246635
так много говорят о переходе в Азию, но никто не интересовался а примут ли там? или это что другая планета где не знают про Россию?
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ВасяК
1670247059
Володя дурак ты,с верху фифа!!!
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Sedoi_Goblin
1670247637
От перемены мест слагаемых сумма не меняется... Это к тому, что к*й на к*й менять,только время терять.. Мы со сб.Узбекистана (одна из лучших в свое время была,тут не поспоришь) и сб.Таджикистана не справились.. А в зоне Азия есть Южная Корея,Япония, Австралия и пр.А путевок на ЧМ сколько???? Потянем ли??
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Из Твери Леха
1670249121
На евро нам не дадут играть в отборе. Пусть пару зим переживут, потом подумают.
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subbotaspartak
1670249338
Мимо ФИФА не пройти в любом регионе. Играем дома...
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DeStar
1670249882
не понимаю некоторых вещей 1. Неужели азиатская лига не под фифа как и уефа и туда могут принять? 2. А сможете ли потом вернутся в уефа? дадут ли метаться туда сюда 3. чемп бывших стран ссср - ага, так все эти страны и решили выйти из уефа чтобы кайфовать с сб россии в ненужном чемпе
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