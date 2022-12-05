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    Быстров: «Двумя руками за переход России в Азию. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА?»

    Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что РФС должен перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    — Посмотрите — Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход.

    Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.

    — Есть классная идея, о которой говорит Аршавин — турнир с участием команды из стран бывшего СССР. Как вам?

    — Чемпионат СССР славился наличием команд с разными стилями, сумасшедшей конкуренцией. В идеале надо к этому стремиться, но как получиться — неизвестно.

    — Но эта идея никак не обсуждается.

    — Потому что пока петух не клюнет в одно место, мало кто что делает.

    • Исполком РФС рассмотрит вопрос перехода в Азию на ближайшем заседании.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1409

      elessar arnor 22 минуты назад

      в период совка норм играли клубы в Европе?)

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      Рейтинг: +206

      Стоп всем 31 минуту назад

      Гыы .... Корея, Япония, Саудовская Аравия творят сенсации, выбивают фаворитов.А Россия в Азию собралась переходить.Да их там порвут на британский флаг.))) Ну может тока получится ничейку сгонять с таджиками и узбеками.)))

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      Рейтинг: +12148

      DeStar 32 минуты назад

      не понимаю некоторых вещей
      1. Неужели азиатская лига не под фифа как и уефа и туда могут принять?
      2. А сможете ли потом вернутся в уефа? дадут ли метаться туда сюда
      3. чемп бывших стран ссср - ага, так все эти страны и решили выйти из уефа чтобы кайфовать с сб россии в ненужном чемпе

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      Рейтинг: +206

      Стоп всем > DeStar 28 минут назад

      так все эти страны и решили выйти из уефа чтобы кайфовать с сб россии в ненужном чемпе======Точно.Они же в еврокубках играют, нахер им усрались игры с российскими командами.

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      Рейтинг: +12148

      DeStar > Стоп всем 24 минуты назад

      ну наверне в статье имелось ввиду именно Сборные а не клубы, но если сборные "выйдут" из фифа/уефа, то нахрен пойдут и клубы. так себе размен.

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      Рейтинг: +206

      Стоп всем > DeStar 2 минуты назад

      Сборные а не клубы=========В статье---- "Есть классная идея, о которой говорит Аршавин — турнир с участием команды..." Тут в Бомбе было про аршавинскую идею---
      " Это был именно твой проект, твой интерес?
      – Да. 12 команд из России, по две из прилегающих стран. Менялась бы только худшая команда из каждой страны, например команда из Казахстана – «Астана» или «Кайрат». Кто из них ниже, тот вылетает в чемпионат Казахстана, на ее место приходит другая. Чтобы через три года, условно, не стало 18 российских команд. Да, и чемпионаты каждой страны сохраняются, кроме России.
      https://bombardir.ru/news/676776-budet-grandioznaya-liga-arshavin-zaschitil-v-uefa-diplom-na-temu-obedinennogo-chempionata-rossii-belorussii-kazahstana-i-azerbaydzhana


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      Рейтинг: +5924

      subbotaspartak 41 минуту назад

      Мимо ФИФА не пройти в любом регионе.
      Играем дома...

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      Рейтинг: +7093

      Из Твери Леха 45 минут назад

      На евро нам не дадут играть в отборе. Пусть пару зим переживут, потом подумают.

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      Рейтинг: +12148

      DeStar > Из Твери Леха 30 минут назад

      глупости, это тоже самое что какая- нибудь страна ес скажет рф
      пусть пару лет без мячей в футбол поиграют. а то они ж их делать также не умеют сами.

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      Рейтинг: +3180

      FRZZ 57 минут назад

      Наивные люди, кто вам сказал, что Азиатская конфедерацию футбола примет Россию???

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      Рейтинг: +5929

      rash1959 1 час назад

      Этот крысёныш всю карьеру под кого-нибудь ложился.

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      Рейтинг: +2377

      fakeid 1 час назад

      Австралия, Япония, Корея, Сингапур тупо врубят поляков и наотрез откажутся с нами играть. А они выступают в плей-офф ЧМ, на минуточку, и с ними будут считаться. В общем, азиатские топы будут против нас. Они и так уже против нас.

      Моё предложение: осуществить переход быстрова в Таиланд. Освободить от должности эксперта и назначить его ледибоем. Для него это будет повышением.

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      Рейтинг: +5929

      rash1959 > fakeid 1 час назад

      умеешь же толково излагать, поддерживаю. но до крысёныша это не дойдёт.

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      Рейтинг: +1402

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      От перемены мест слагаемых сумма не меняется... Это к тому, что к*й на к*й менять,только время терять.. Мы со сб.Узбекистана (одна из лучших в свое время была,тут не поспоришь) и сб.Таджикистана не справились.. А в зоне Азия есть Южная Корея,Япония, Австралия и пр.А путевок на ЧМ сколько???? Потянем ли??

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      Рейтинг: +27509

      JTherry > Sedoi_Goblin 1 час назад

      а перелеты какие "мощные" - даже выспаться можно будет...)

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      Рейтинг: +12148

      DeStar > Sedoi_Goblin 29 минут назад

      а вы думаете что если даже каким-то образом рф перейдет в другую лигу - будет там бороться за путевку на чм? на тот чм который фифа и так уже обрубила?)

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      Рейтинг: +1126

      ВасяК 1 час назад

      Володя дурак ты,с верху фифа!!!

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