Аршавин – о Польше: «Будет верх несправедливости, если они выйдут в четвертьфинал ЧМ-2022»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не хочет, чтобы Польша прошла Францию в 1/8 финала чемпионата мира.

«Это будет верх несправедливости, если поляки выйдут в четвертьфинал. Первое – это то, что они начали ныть, когда должны были с нашей сборной встречаться.

К Роберту Левандовскому, который игрок такого масштаба, у меня вопросы, это меня отталкивает от него.

И в целом то, как они выходили из группы, в этом тоже есть элемент случайности. Если бы они реально играли как монолит сзади, это был бы еще один фактор, чтобы можно было болеть за них. Но оборона у них дырявая, здорово играет Щеcны.

Думаю, у Австралии шансов было больше, чем у Польши», – сказал Аршавин.

Польша на данный момент проигрывает Франции со счетом 0:1.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча.

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