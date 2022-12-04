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    Коваленко: «Крылья Советов» должны быть в восьмерке РПЛ»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко поговорил о выступлении команды в сезоне РПЛ.

    «Недоволен первой частью сезона, 11 место — не наш результат. Мы должны быть минимум в восьмерке. Это то, на что «Крылья Советов» будут рассчитывать во второй половине сезона. Думаю, мы сможем добиться этой цели.

    Возможный переход в Азиатскую конфедерацию? Ничего не могу сказать на этот счет. Перейдем и перейдем», — сказал Коваленко.

    • Самарцы выйдут из отпуска в январе.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.
    • Коваленко принадлежит «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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