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    «Невероятные ощущения»: Месси прокомментировал выход Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался после матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Австралии (2:1). Игрок забил.

    «Очень рад, что забил еще один гол, сделал еще один шаг к цели.

    У нас не было много времени на отдых, мы беспокоились об этом, потому что знали, что игра будет очень физически затратной.

    Мы смогли выйти вперед, забили второй гол и контролировали игру. Австралийцы немного усложнили нам задачу в конце, но это чемпионат мира и такое бывает.

    Это невероятные ощущения; это безумие – разделить такой великий момент счастья с болельщиками. Мы знаем, сколько усилий они приложили, чтобы приехать сюда. Мы также благодарим тех, кто поддерживает нас в Аргентине», – сказал Месси.

    • Это был 1000-й матч Месси в карьере.
    • У Месси на ЧМ 9 голов – больше, чем у Диего Марадоны и Криштиану Роналду.
    • В 1/4 финала Аргентина встретится с Нидерландами.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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