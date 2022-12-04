«Невероятные ощущения»: Месси прокомментировал выход Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался после матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Австралии (2:1). Игрок забил.

«Очень рад, что забил еще один гол, сделал еще один шаг к цели.

У нас не было много времени на отдых, мы беспокоились об этом, потому что знали, что игра будет очень физически затратной.

Мы смогли выйти вперед, забили второй гол и контролировали игру. Австралийцы немного усложнили нам задачу в конце, но это чемпионат мира и такое бывает.

Это невероятные ощущения; это безумие – разделить такой великий момент счастья с болельщиками. Мы знаем, сколько усилий они приложили, чтобы приехать сюда. Мы также благодарим тех, кто поддерживает нас в Аргентине», – сказал Месси.

Это был 1000-й матч Месси в карьере.

У Месси на ЧМ 9 голов – больше, чем у Диего Марадоны и Криштиану Роналду.

В 1/4 финала Аргентина встретится с Нидерландами.

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