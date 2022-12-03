ЧМ-2022. Нидерланды в 1/8 финала победили США (3:1). Дюмфрис поучаствовал во всех голах

Сборная Нидерландов в 1/8 финала чемпионата мира-2022 переиграла США. Забитым мячом и двумя ассистами отметился футболист нидерландцев Дензел Дюмфрис.

У США единственный мяч забил Хаджи Райт.

В 1/4 финала Нидерланды сыграют либо с Аргентиной, либо с Австралией.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Нидерланды – США – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Депай, 10; 2:0 – Блинд, 45+1; 2:1 – Райт, 76; 3:1 – Дюмфрис, 81.

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