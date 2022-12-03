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    ЧМ-2022. Нидерланды в 1/8 финала победили США (3:1). Дюмфрис поучаствовал во всех голах

    Сборная Нидерландов в 1/8 финала чемпионата мира-2022 переиграла США. Забитым мячом и двумя ассистами отметился футболист нидерландцев Дензел Дюмфрис.

    У США единственный мяч забил Хаджи Райт.

    В 1/4 финала Нидерланды сыграют либо с Аргентиной, либо с Австралией.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Нидерланды – США – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Депай, 10; 2:0 – Блинд, 45+1; 2:1 – Райт, 76; 3:1 – Дюмфрис, 81.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1194

      САНЁК17 1 минуту назад

      Байден встречай олени.

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      Рейтинг: +1755

      gor77 6 минут назад

      Не помню кто сказал, но это точно для американцев:
      во всём мире все играют в футбол и только в америке играют в соккер.)))
      Вышли из группы, посмотрели как с ними играли "в пол ноги" и домой.)))

      0
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      Рейтинг: +4866

      ААМ 8 минут назад

      Объясняю всем на ветке почему проиграли американцы: они не смогли укомплектовать команду игроками трансгендерами! .

      0
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      Рейтинг: +4866

      ААМ 10 минут назад

      Голландцы молодцы, но с такими ошибками в обороне 1/4 финала могут поплатиться.

      1
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      Рейтинг: +99060

      zigbert 13 минут назад

      Американцы начали матч с места в карьер. Целых 8 минут голландцы не могли взять под контроль мяч и перейти на чужую половину поля но в первой же атаке Депай забил гол. Второй гол чем то напоминал первый. С прострела Дюмфриса Блинд забил второй гол. Американцы не сдались забив во втором тайме гол но голландцы вовремя забили третий и тут пожалуй уже не было сомнения в их победе.

      1
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      Рейтинг: +27455

      JTherry 24 минуты назад

      гудбай, Америка..!) Дюмфрис и Блинд сегодня отлично сыграли... голландцы, надеюсь, будут играть с Аргентиной - классный четвертьфинал..!

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      Рейтинг: +17222

      Garrincha58 25 минут назад

      главное янки домой и пусть на лужайке у БД тренируются в регби играть

      3
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      Рейтинг: +1072

      ARSteven89 35 минут назад

      Депай, конечно, пощекотал нервишки своей команде) Дюмфрис - монстр сегодня!
      Чем там вообще Хаджи Райт забил - это какой-то новый способ?!!! )))
      Дело за малым и спустя 24 года нас ждёт повторение 1/4 финала ЧМ-1998, ну или полуфинальной пары ЧМ-2014.
      Vamos, Argentina!

      1
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      Рейтинг: +57

      derrik 2000 40 минут назад

      То, что победят американцев, было ожидаемо.
      То, что ИГРЫ не покажут - тоже.
      А, вот, зачем уж ТАК пижонить в конце матча, что даже себе привезти???
      Ладно.
      Не буду в них бросать камень: силы. наверное, берегут для 1/4.

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      Рейтинг: +373

      Ill Ich 42 минуты назад

      Победа достигнута в режиме энергосбережения. Так, глядишь, тихой сапой и до финала доползут.

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