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    Президент Косово поздравила Швейцарию с победой над Сербией

    В Косово отреагировали на результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Сербии и Швейцарии.

    • Сербы проиграли со счетом 2:3 и вылетели из турнира.
    • Швейцарцы благодаря победе вышли в плей-офф, где встретятся с Португалией.
    • Один из голов в ворота Сербии забил Джердан Шакири, родившийся в Косово.

    «Молодцы, шиптары (самоназвание албанцев – примечание «Бомбардира»)», – написала в соцсетях президент Косово Вьоса Османи.

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    Источник: твиттер Вьосы Османи

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    Комментарии1
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      Mr. 37 минут назад

      Косово је Србија

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