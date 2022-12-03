Президент Косово поздравила Швейцарию с победой над Сербией

В Косово отреагировали на результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Сербии и Швейцарии.

Сербы проиграли со счетом 2:3 и вылетели из турнира.

Швейцарцы благодаря победе вышли в плей-офф, где встретятся с Португалией.

Один из голов в ворота Сербии забил Джердан Шакири, родившийся в Косово.

«Молодцы, шиптары (самоназвание албанцев – примечание «Бомбардира»)», – написала в соцсетях президент Косово Вьоса Османи.

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