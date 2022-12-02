Вообще не понимаю, что произошло с Ганой после незабитого пенальти. Сами отдали путёвку в 1/8. Великолепный Кудус, которому просто нужно было чаще давать мяч.
Ну, а блёклый старый Уругвай взорвался на полчаса за турнир и покидает его таким же образом как и на него попал из отбора. Это был последний матч на ЧМ Суареса, Кавани, Година, Муслеры, Касереса и Коатеса за сборную. Спасибо за игру!
Сборная Уругвая в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Гану. Хватило двух голов в первом тайме.
В первом тайме форвард Ганы Андре Айю не реализовал пенальти.
Уругвай занял в группе третье место. По дополнительным показателям уругвайцы уступили Южной Корее, которая финишировала второй и отправилась в плей-офф.
Гана осталась на последнем месте в группе.
ЧМ-2022. Группа Н. 3-й тур
Голы: 0:1 – Де Арраскаэта, 26; 0:2 – Де Арраскаэта, 32.
Незабитые пенальти: А. Айю, 21 – нет.
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Результаты сборной Уругвая на ЧМ-2022
Результаты сборной Ганы на ЧМ-2022
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