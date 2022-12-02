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    ЧМ-2022. Уругвай победил Гану (2:0), но в плей-офф не вышел. Туда попала Южная Корея

    Сборная Уругвая в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Гану. Хватило двух голов в первом тайме.

    В первом тайме форвард Ганы Андре Айю не реализовал пенальти.

    Уругвай занял в группе третье место. По дополнительным показателям уругвайцы уступили Южной Корее, которая финишировала второй и отправилась в плей-офф.

    Гана осталась на последнем месте в группе.

    ЧМ-2022. Группа Н. 3-й тур

    Гана – Уругвай – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Де Арраскаэта, 26; 0:2 – Де Арраскаэта, 32.

    Незабитые пенальти: А. Айю, 21 – нет.

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    Результаты сборной Уругвая на ЧМ-2022

    Результаты сборной Ганы на ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1051

      ARSteven89 9 минут назад

      Вообще не понимаю, что произошло с Ганой после незабитого пенальти. Сами отдали путёвку в 1/8. Великолепный Кудус, которому просто нужно было чаще давать мяч.
      Ну, а блёклый старый Уругвай взорвался на полчаса за турнир и покидает его таким же образом как и на него попал из отбора. Это был последний матч на ЧМ Суареса, Кавани, Година, Муслеры, Касереса и Коатеса за сборную. Спасибо за игру!

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      Рейтинг: +75

      Однажды 9 минут назад

      По дополнительным показателям уругвайцы уступили Южной Корее,------------
      По очкам, разница забитых/пропущенных одинаково.Личная встреча 0-0....Какие там еще дополнительные ? Кто знает--дайте коммент.

      0
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      Рейтинг: +93

      egraf > Однажды 3 минуты назад

      Количество забитых мячей.

      1
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      Рейтинг: +75

      Однажды > egraf 1 минуту назад

      Благодарю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47

      derrik 2000 18 минут назад

      Обе команды в этой сегодняшней БИТВЕ достойны уважения.
      Жаль всё таки, что в конечном итоге эта игра ничего не решала...

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      Рейтинг: +93

      egraf > derrik 2000 4 минуты назад

      Как это не решала? Уругвайцам достаточно было забить еще 1 гол и по разнице забитых и пропущенных они опередили бы корейцев, а если бы Гана сравняла счет, то в 8 финала вышли бы они. Корейцам повезло, для них этот счет оказался идеальным.

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      Рейтинг: +6471

      Красногорск_Фан 34 минуты назад

      И лишь чудом Корея зацепилась за 1/8 финала. Главное чтобы на следующий день не посинело и не опухло. А попа Роналду принесла звезду Уругваю.

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      Рейтинг: +75

      Однажды > Красногорск_Фан 25 минут назад

      Чудо это неимоверный прессинг и высочайшая мотивация корейцев.

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      Рейтинг: +58

      E5 34 минуты назад

      Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным

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      Рейтинг: +7085

      Из Твери Леха 35 минут назад

      Вот это драма. Даже скорее трагедия, для обоих.

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