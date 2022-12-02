Сборная Уругвая в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Гану. Хватило двух голов в первом тайме.

В первом тайме форвард Ганы Андре Айю не реализовал пенальти.

Уругвай занял в группе третье место. По дополнительным показателям уругвайцы уступили Южной Корее, которая финишировала второй и отправилась в плей-офф.

Гана осталась на последнем месте в группе.

ЧМ-2022. Группа Н. 3-й тур

Гана – Уругвай – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Де Арраскаэта, 26; 0:2 – Де Арраскаэта, 32.

Незабитые пенальти: А. Айю, 21 – нет.

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Результаты сборной Ганы на ЧМ-2022

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