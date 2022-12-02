Гана – Уругвай: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы Ганы и Уругвая на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Гана: Ати Зиги, Баба, Амарти, Салису, Сейду, Абдул Самед, Парти, Кудус, А. Айю, Д. Айю, Уильямс.
Уругвай: Рочет, Коатес, Варела, Хименес, Оливера, Де Арраскаэта, Бенедетти, Бентанкур, Вальверде, Пельистри, Нуньес, Суарес.
- Игра пройдет на стадионе «Аль Жануб» в Аль-Вакре.
- Начало – в 18:00 мск.
- Гана набрала 3 очка в 2 турах ЧМ, Уругвай – 1.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Прогноз на матч Гана – Уругвай
Где смотреть матч Гана – Уругвай
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: сайт ФИФА