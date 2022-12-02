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    Гана – Уругвай: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 2 декабря

    Сборные Ганы и Уругвая сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Гана занимает второе место в группе H, имея на счету три очка. Уругвайцы идут последними, в их активе один набранный бал.

    Команды встречались один раз в истории: на ЧМ-2010 уругвайцы победили со счетом 2:1.

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    Коэффициенты:

    • Победа Ганы – 4.60
    • Ничья – 3.90
    • Победа Уругвая – 1.81

    Рекомендуемая ставка: победа Уругвая

    Где смотреть матч Гана – Уругвай

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    Источник: «Бомбардир»

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