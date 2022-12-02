Сборные Ганы и Уругвая сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Гана занимает второе место в группе H, имея на счету три очка. Уругвайцы идут последними, в их активе один набранный бал.
Команды встречались один раз в истории: на ЧМ-2010 уругвайцы победили со счетом 2:1.
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи ЧМ-2022
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Уругвая
Где смотреть матч Гана – Уругвай
Новости сборной Уругвая по футболу на ЧМ-2022
Новости сборной Ганы по футболу на ЧМ-2022
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Источник: «Бомбардир»