Сборные Ганы и Уругвая сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Гана занимает второе место в группе H, имея на счету три очка. Уругвайцы идут последними, в их активе один набранный бал.

Команды встречались один раз в истории: на ЧМ-2010 уругвайцы победили со счетом 2:1.

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Коэффициенты:

Победа Ганы – 4.60

Ничья – 3.90

Победа Уругвая – 1.81

Рекомендуемая ставка: победа Уругвая

Где смотреть матч Гана – Уругвай

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