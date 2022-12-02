Сборные Ганы и Уругвая сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Гана занимает второе место в группе H, имея на счету три очка. Уругвайцы идут последними, в их активе один набранный бал.

Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость которого составляет 44325 зрителей.

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Встреча состоится в пятницу, 2 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Сборная Уругвая является несомненным фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.81 и уверены в успехе команды. Победа Ганы кажется менее вероятной с коэффициентом 4.60, на ничью 3.9.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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Прогноз на матч Гана – Уругвай

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