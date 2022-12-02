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    Где и во сколько смотреть матч Гана – Уругвай: 2 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Ганы и Уругвая сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Гана занимает второе место в группе H, имея на счету три очка. Уругвайцы идут последними, в их активе один набранный бал.

    Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость которого составляет 44325 зрителей.

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    • Встреча состоится в пятницу, 2 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Сборная Уругвая является несомненным фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.81 и уверены в успехе команды. Победа Ганы кажется менее вероятной с коэффициентом 4.60, на ничью 3.9.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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    Прогноз на матч Гана – Уругвай

    Новости сборной Уругвая по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Ганы по футболу на ЧМ-2022

    Источник: «Бомбардир»

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