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    Ловрен прокомментировал дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о решениях контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам кубкового матча между петербургской командой и «Спартаком».

    – Знаете ли вы что Барриоса, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России?

    – Сложно принять это. Что сказать. Игрокам «Спартака» тоже дали шесть матчей?

    – Да, но не Промесу.

    – Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно.

    – Но они смогут принять участие в финале.

    – Значит, мы дойдем до финала!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4860

      ААМ 50 минут назад

      Ловрен сказал то, что думал.

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      Рейтинг: +3376

      acor94 2 часа назад

      А должен был сказать, что готов безболезненно заменить игроков по своей позиции, без потери в уровне и качестве мастерства.

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      Рейтинг: +3476

      anatolich72 2 часа назад

      Кто следующий поныть?

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      Рейтинг: +1126

      inzek > anatolich72 2 часа назад

      ну видимо дядя Гена Орлов скоро свои 5 копеек вставит)

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      Рейтинг: +16473

      Barmaleushka > anatolich72 1 час назад

      Бл., если бы кто-то после каждого тура не ныл "памагитегаспромфсёкупил" , можно было бы допустить некоторый глум над ситуацией.
      А так - клоунада , от соответственно клоунов .

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