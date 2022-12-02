Ловрен прокомментировал дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о решениях контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам кубкового матча между петербургской командой и «Спартаком».

– Знаете ли вы что Барриоса, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России?

– Сложно принять это. Что сказать. Игрокам «Спартака» тоже дали шесть матчей?

– Да, но не Промесу.

– Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно.

– Но они смогут принять участие в финале.

– Значит, мы дойдем до финала!

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.

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