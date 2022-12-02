Ловрен прокомментировал дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о решениях контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам кубкового матча между петербургской командой и «Спартаком».
– Знаете ли вы что Барриоса, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России?
– Сложно принять это. Что сказать. Игрокам «Спартака» тоже дали шесть матчей?
– Да, но не Промесу.
– Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно.
– Но они смогут принять участие в финале.
– Значит, мы дойдем до финала!
- Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Спорт-Экспресс»