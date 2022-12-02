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  • Ловрен прокомментировал дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

Ловрен прокомментировал дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

2 декабря 2022, 14:48
10

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о решениях контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам кубкового матча между петербургской командой и «Спартаком».

– Знаете ли вы что Барриоса, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России?

– Сложно принять это. Что сказать. Игрокам «Спартака» тоже дали шесть матчей?

– Да, но не Промесу.

– Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно.

– Но они смогут принять участие в финале.

– Значит, мы дойдем до финала!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Зенит Ловрен Деян Промес Квинси
Комментарии (10)
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anatolich72
1669983558
Кто следующий поныть?
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acor94
1669984744
А должен был сказать, что готов безболезненно заменить игроков по своей позиции, без потери в уровне и качестве мастерства.
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ААМ
1669989350
Ловрен сказал то, что думал.
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R_a_i_n
1669992806
Там вроде еще Бузова не комментировала
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paracetamol
1669992987
ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал. - сранное решение, свинское, надо сказать!
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momwig_
1669993238
А вот чья бы корова мычала. Сам-то Ловрен жЫнтьемен из жОнтильменов, ага)))
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paracetamol
1669993717
100% антизенитовская провокация. Все было подстроено. Хватит Газпрому платить спонсорские этой шайке бюрократов из РФС, все время провоцируют, имея с этого немалые бабки!
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