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    Япония объявила о продлении сотрудничества с Испанской федерацией футбола после выхода в 1/8 финала ЧМ-2022

    Японская футбольная ассоциация в четверг продлила в Дохе партнерское соглашение с Испанской футбольной федерацией.

    «Стороны обсудили возможности проведения различных мероприятий в рамках партнерства и выразили большие надежды на будущие инициативы», — говорится в сообщении.

    • В четверг Япония победила Испанию (2:1) и вышла в плей-офф ЧМ-2022.
    • Японцы на групповом этапе также обыграли Германию.
    • В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1044

      ARSteven89 3 часа назад

      Забирайте Бускетса по окончании этого сезона к Иньесте и "Виссел Кобе" - чемпион )

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