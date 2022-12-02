Япония объявила о продлении сотрудничества с Испанской федерацией футбола после выхода в 1/8 финала ЧМ-2022

Японская футбольная ассоциация в четверг продлила в Дохе партнерское соглашение с Испанской футбольной федерацией.

«Стороны обсудили возможности проведения различных мероприятий в рамках партнерства и выразили большие надежды на будущие инициативы», — говорится в сообщении.

В четверг Япония победила Испанию (2:1) и вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Японцы на групповом этапе также обыграли Германию.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией.

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