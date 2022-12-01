Стали известны стартовые составы Коста-Рики и Германии на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Коста‑Рика: Навас, Варгас, Фуллер, Борхес, Дуарте, Овьедо, Венегас, Кэмпбелл, Техеда, Уостон, Агилера.
Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Зюле, Сане, Гюндоган.
- Игра пройдет на стадионе «Аль Бейт» в Аль Хоре.
- Начало – в 22:00 мск.
- Костариканцы набрали 3 очка в 2 турах ЧМ, немцы – 1.
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Источник: сайт ФИФА