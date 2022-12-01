Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпукас: «Не хочу верить, что «Зенит» договаривается с судьями»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    – Как бороться против «Зенита»? Кто им конкурент?

    «Ростов», «Спартак». За «Зенит» играют качественные футболисты, надо как-то пытаться им соответствовать.

    Посмотрим, что будет в конце сезона, кто станет чемпионом.

    – Веришь в админресурс «Зенита»?

    – Не хочу в это верить. В России на самом высоком уровне такого быть не может.

    Не думаю, что они договариваются с судьями или им помогают в составлении календаря.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.
    • Петербуржцы ведут борьбу за 5-е чемпионство подряд.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпукас: «Понимал, что немцев скоро уволят из «Локомотива»
    Карпукас: «Все зарплаты в футболе адекватные» 1
    Стали известны все номинанты на премию «Первая пятерка» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11