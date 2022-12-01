Карпукас: «Не хочу верить, что «Зенит» договаривается с судьями»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.
– Как бороться против «Зенита»? Кто им конкурент?
– «Ростов», «Спартак». За «Зенит» играют качественные футболисты, надо как-то пытаться им соответствовать.
Посмотрим, что будет в конце сезона, кто станет чемпионом.
– Веришь в админресурс «Зенита»?
– Не хочу в это верить. В России на самом высоком уровне такого быть не может.
Не думаю, что они договариваются с судьями или им помогают в составлении календаря.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.
- Отрыв от «Спартака» – 6 очков.
- Петербуржцы ведут борьбу за 5-е чемпионство подряд.
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Источник: «РБ Спорт»