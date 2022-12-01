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    Уткин: «Как смотреть на Польшу в плей-офф ЧМ-2022? Они же просто не играют с коллективным фэйсом Глика»

    Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от игры сборной Польши в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Аргентины.

    • Поляки уступили со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.
    • Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.
    • В плей-офф Польша встретится с Францией.

    «Поляки вышли; ну, вышли – значит, заслужили. Но, черт, как на них смотреть?

    Они ж не просто не играют, они еще и делают это с коллективным фэйсом Камила Глика, который прекрасен, конечно, но там совсем ничего, что могли бы вызвать сочувствие. Эмпатию. Сопереживание.

    Все это не критерий, конечно, а просто мое резюме тому утомительному поприщу, которое предпринимает Польша на этом турнире», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1627

      jek718875 1 час назад

      Кто-нибудь может перевести, что этот дурилка мелит

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      Рейтинг: +4229

      Spirit_78 > jek718875 52 минуты назад

      Перевожу: унылая сборная, унылые игроки. Пролезли в плей-офф кое-как, не за что зацепиться, чтобы им сопереживать.

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