«Счастливое поражение». Левандовски прокомментировал выход Польши в плей-офф ЧМ-2022

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после проигранного матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной.
- Поляки уступили со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.
- Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.
- В плей-офф Польша встретится с Францией.
«Мы довольны выходом в плей-офф. Ждали этого очень долго.
Это счастливое поражение. Хотя мы понимаем, что показали не очень хороший футбол», – сказал Левандовски.
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Источник: Przegląd Sportowy