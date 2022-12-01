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    «Счастливое поражение». Левандовски прокомментировал выход Польши в плей-офф ЧМ-2022

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после проигранного матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной.

    • Поляки уступили со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.
    • Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.
    • В плей-офф Польша встретится с Францией.

    «Мы довольны выходом в плей-офф. Ждали этого очень долго.

    Это счастливое поражение. Хотя мы понимаем, что показали не очень хороший футбол», – сказал Левандовски.

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    Источник: Przegląd Sportowy

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +573

      Октавиус 14 минут назад

      Вы показали мерзотнейший футбол, если чо

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