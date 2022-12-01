«Счастливое поражение». Левандовски прокомментировал выход Польши в плей-офф ЧМ-2022

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после проигранного матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной.

Поляки уступили со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.

Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.

В плей-офф Польша встретится с Францией.

«Мы довольны выходом в плей-офф. Ждали этого очень долго.

Это счастливое поражение. Хотя мы понимаем, что показали не очень хороший футбол», – сказал Левандовски.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира