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    Уилкшир: «Иногда русским себя ощущаю больше, чем австралийцем»

    Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир частично ощущает себя русским.

    – Ты же принял православие?

    – Да, все так.

    – В Австралии есть православные церкви? Ходишь?

    – Да. Их не так легко найти. Но мы ходим туда в православные праздники.

    – Со всем набором факторов, связывающих тебя с Россией, на сколько процентов ощущаешь русским?

    – Это очень высокий процент. Иногда русским себя ощущаю больше, чем австралийцем.

    • Уилкшир был в «Динамо» в 2008-2014 и 2016-2017 годах.
    • Игровую карьеру Уилкшир завершил в 2018 году.
    • Сейчас Уилкшир возглавляет австралийский клуб «Вуллонгонг Вулвз» (невысший дивизион).

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    Источник: «Матч ТВ»

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