Уилкшир: «Иногда русским себя ощущаю больше, чем австралийцем»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир частично ощущает себя русским.

– Ты же принял православие?

– Да, все так.

– В Австралии есть православные церкви? Ходишь?

– Да. Их не так легко найти. Но мы ходим туда в православные праздники.

– Со всем набором факторов, связывающих тебя с Россией, на сколько процентов ощущаешь русским?

– Это очень высокий процент. Иногда русским себя ощущаю больше, чем австралийцем.

Уилкшир был в «Динамо» в 2008-2014 и 2016-2017 годах.

Игровую карьеру Уилкшир завершил в 2018 году.

Сейчас Уилкшир возглавляет австралийский клуб «Вуллонгонг Вулвз» (невысший дивизион).

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