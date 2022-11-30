Уилкшир: «Иногда русским себя ощущаю больше, чем австралийцем»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир частично ощущает себя русским.
– Ты же принял православие?
– Да, все так.
– В Австралии есть православные церкви? Ходишь?
– Да. Их не так легко найти. Но мы ходим туда в православные праздники.
– Со всем набором факторов, связывающих тебя с Россией, на сколько процентов ощущаешь русским?
– Это очень высокий процент. Иногда русским себя ощущаю больше, чем австралийцем.
- Уилкшир был в «Динамо» в 2008-2014 и 2016-2017 годах.
- Игровую карьеру Уилкшир завершил в 2018 году.
- Сейчас Уилкшир возглавляет австралийский клуб «Вуллонгонг Вулвз» (невысший дивизион).
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Источник: «Матч ТВ»