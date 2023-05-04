41-летний Уилкшир готов вернуться в «Динамо»: «Могу прийти на помощь»

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал результаты клуба в этом сезоне.

«Такой результат «Динамо» в этом сезоне для меня удивителен и непонятен. В начале было все многообещающе, но сейчас видно, что у клуба есть фантастические игроки, которые, к сожалению, не играют на свой уровень.

Столетие клуба, отличный стадион, молодые таланты в виде Захаряна и Тюкавина – надо все исправлять в следующем сезоне.

«Динамо» – команда моего сердца. Если руководство клуба посчитает, что я могу чем-то помочь, и сделает мне предложение, то я открыт и всегда готов прийти на помощь московскому клубу», – заявил Уилкшир.