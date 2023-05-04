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    • 41-летний Уилкшир готов вернуться в «Динамо»: «Могу прийти на помощь»

    41-летний Уилкшир готов вернуться в «Динамо»: «Могу прийти на помощь»

    Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал результаты клуба в этом сезоне.

    «Такой результат «Динамо» в этом сезоне для меня удивителен и непонятен. В начале было все многообещающе, но сейчас видно, что у клуба есть фантастические игроки, которые, к сожалению, не играют на свой уровень.

    Столетие клуба, отличный стадион, молодые таланты в виде Захаряна и Тюкавина – надо все исправлять в следующем сезоне.

    «Динамо» – команда моего сердца. Если руководство клуба посчитает, что я могу чем-то помочь, и сделает мне предложение, то я открыт и всегда готов прийти на помощь московскому клубу», – заявил Уилкшир.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • Недавно клуб отметил 100-летие.
    • 41-летний Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й год.

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    Источник: Sport24

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