Уилкшир: «Не желаю Станковичу успехов в «Спартаке»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Сможет ли Станкович вернуть «Спартаку» былое величие? Он выигрывал чемпионаты в Сербии с «Црвеной Звездой» и в Венгрии с «Ференцварошем», это большие клубы, но эти лиги очень сильно отличаются от российской.

Для Деяна работа в таком клубе будет серьезной проверкой и здесь все возможно, но в «Спартаке» я не желаю Станковичу успехов, ха-ха», – сказал Уилкшир.