Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уилкшир: «Не желаю Станковичу успехов в «Спартаке»

18 июля 2024, 21:29
13

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Сможет ли Станкович вернуть «Спартаку» былое величие? Он выигрывал чемпионаты в Сербии с «Црвеной Звездой» и в Венгрии с «Ференцварошем», это большие клубы, но эти лиги очень сильно отличаются от российской.

Для Деяна работа в таком клубе будет серьезной проверкой и здесь все возможно, но в «Спартаке» я не желаю Станковичу успехов, ха-ха», – сказал Уилкшир.

  • Станкович возглавил «Спартак» в мае этого года.
  • Московская команда проведет ближайший матч против «Оренбурга», 21 июля.

Еще по теме:
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Уилкшир Люк Станкович Деян
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1721328142
Честно говоря,глубоко плевать чего ты желаешь или нет!
Ответить
FCSpartakM
1721328558
Уилкшир прям проник противостоянием, забавно
Ответить
Alex Flash
1721330602
чья бы Шира мычала...
Ответить
шахта Заполярная
1721333074
А кто это такая. Бумеранг знаешь.
Ответить
rammax fcsm
1721346484
тупая ушастая обезьяна, ха-ха
Ответить
subbotaspartak
1721352668
Пожелал бы бы добра - не напечатали бы. Неактуально. Надо нагнетать
Ответить
DVOK68
1721384057
Мнение былого мусора очень важно и для Станковича и для клуба.
Ответить
Freyd
1721385331
Бесполезный кусок мусора,и всё туда же.
Ответить
Freyd
1721385662
А он что выигрывал в футболе.Чеканить мяч умеет.(с)Мостовой
Ответить
Главные новости
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
4
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Все новости
Все новости
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
3
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
5
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+