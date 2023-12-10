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    • Уилкшир: «На месте «Спартака» предложил бы Абаскалю контракт на десять лет»

    Уилкшир: «На месте «Спартака» предложил бы Абаскалю контракт на десять лет»

    Бывший защитник «Динамо», «Ахмата» Люк Уилкшир высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    – Нужно оставить тренера, оставить этих футболистов – ничего вообще не нужно менять.

    – А если серьезно?

    – Естественно, у «Спартака» вообще не тот результат, на который рассчитывает клуб. Но на месте руководителей «Спартака» я бы предложил Абаскалю десятилетний контракт, чтобы клуб продолжал оставаться там, где он есть.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3874

      alefreddy 16 минут назад

      сарказм понятен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      FCSpartakM 56 минут назад

      у динамо же тот результат, как всегда борьба не за что

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      aldo conte 2 часа назад

      В России на десять лет только президента выбирают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37136

      VVM1964 > aldo conte 2 часа назад

      Если бы ... - эта "должность" десятью годами не ограничивается ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      Номэд 2 часа назад

      Этого хера рб-спорт как и где откопал?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2298

      rac531 2 часа назад

      Ичкерийцев и продавшимся им иносранцам тоже предлагаю ничего не менять. Впрочем, они неизменяемы)
      Если бандит, то это на всю жизнь)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3289

      ScarlettOgusania > rac531 1 час назад

      ждём, когда самобытный Ромащенко выведет этот никудышный клуб в пердив!)

      1
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