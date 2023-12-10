Уилкшир: «На месте «Спартака» предложил бы Абаскалю контракт на десять лет»

Бывший защитник «Динамо», «Ахмата» Люк Уилкшир высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– Нужно оставить тренера, оставить этих футболистов – ничего вообще не нужно менять.
– А если серьезно?
– Естественно, у «Спартака» вообще не тот результат, на который рассчитывает клуб. Но на месте руководителей «Спартака» я бы предложил Абаскалю десятилетний контракт, чтобы клуб продолжал оставаться там, где он есть.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Отставание от 1-го места – 6 очков.
- В 18-м туре «Спартак» накануне разгромил «Крылья Советов» (3:0).
Источник: «РБ Спорт»