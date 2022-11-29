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    Комиссия ФИФА определит, кто забил Уругваю – Роналду или Фернандеш

    ФИФА согласилась проанализировать первый гол Португалии в ворота Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Техническая комиссия даст оценку этому моменту и определит, кто именно стал автором забитого мяча.

    • В протоколе матча указано, что отличился Бруну Фернандеш.
    • Полузащитник «МЮ» навешивал с фланга на Криштиану Роналду.
    • Пока неясно, коснулась ли голова нападающего мяча или нет.
    • Сам Роналду считает, что он забил гол.

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    Источник: O Jogo

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1015

      SuperNils 50 минут назад

      Вот сейчас Роналду должен САМ сделать заявление - докаснулся он или нет. Это будет по-мужски.

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      Рейтинг: +375

      aldo conte 1 час назад

      Футбольный Бог накажет Роналду за жадность. Даже если ты чиркнул по мячу волосами, траекторию не изменил. Успокойся, жадина-говядина!

      0
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      Рейтинг: +690

      Fialet > aldo conte 1 час назад

      Не всё так просто, Роналду прыгнул, отвлёк внимание вратаря, если бы не было этого прыжка, вратарь бы взял мяч.

      1
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      Рейтинг: +1189

      САНЁК17 > aldo conte 54 минуты назад

      Много ли ты знаешь про бога?Бог один,нету футбольный бог,нет хоккейный бог......, очень сильно любит человека нельзя, однажды разлюбишь, сильно ненавидит человека нельзя, однажды полюбишь.

      0
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      Рейтинг: +18256

      Cleaner > Fialet 21 минуту назад

      ВСЕ ПРОСТО. Кто ударил по мячу, тот и забил гол. Касание шнурками, рукавом футболки или волосами ударом не считается. А уж кто там рядом пробегал - Вам самому то не смешно такую теорию развивать???

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      Рейтинг: +99020

      zigbert > Fialet 4 минуты назад

      Отвлекающий маневр действительно у Роналду получился уникальный. Вратарь больше среагировал на его прыжок а не на мяч. Однако очень сложно будет определить автора гола. Отскока мяча от головы Роналду не было.

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