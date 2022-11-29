Комиссия ФИФА определит, кто забил Уругваю – Роналду или Фернандеш

ФИФА согласилась проанализировать первый гол Португалии в ворота Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Техническая комиссия даст оценку этому моменту и определит, кто именно стал автором забитого мяча.
- В протоколе матча указано, что отличился Бруну Фернандеш.
- Полузащитник «МЮ» навешивал с фланга на Криштиану Роналду.
- Пока неясно, коснулась ли голова нападающего мяча или нет.
- Сам Роналду считает, что он забил гол.
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Источник: O Jogo