Комиссия ФИФА определит, кто забил Уругваю – Роналду или Фернандеш

ФИФА согласилась проанализировать первый гол Португалии в ворота Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Техническая комиссия даст оценку этому моменту и определит, кто именно стал автором забитого мяча.

В протоколе матча указано, что отличился Бруну Фернандеш.

Полузащитник «МЮ» навешивал с фланга на Криштиану Роналду.

Пока неясно, коснулась ли голова нападающего мяча или нет.

Сам Роналду считает, что он забил гол.

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