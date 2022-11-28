Роналду отпраздновал гол в ворота Уругвая. Его записали на Фернандеша

Сборная Португалии вышла вперед в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Уругвая.

Автором гола стал Бруну Фернандеш, хотя изначально взятие ворот праздновал Криштиану Роналду.

Как показали повторы, Роналду не коснулся мяча головой после навеса от Фернандеша.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роналду забил Гане (3:2) в 1-м туре ЧМ.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира