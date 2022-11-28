Роналду отпраздновал гол в ворота Уругвая. Его записали на Фернандеша

Сборная Португалии вышла вперед в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Уругвая.
Автором гола стал Бруну Фернандеш, хотя изначально взятие ворот праздновал Криштиану Роналду.
Как показали повторы, Роналду не коснулся мяча головой после навеса от Фернандеша.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Роналду забил Гане (3:2) в 1-м туре ЧМ.
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Источник: «Бомбардир»