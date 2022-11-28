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    Роналду отпраздновал гол в ворота Уругвая. Его записали на Фернандеша

    Сборная Португалии вышла вперед в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Уругвая.

    Автором гола стал Бруну Фернандеш, хотя изначально взятие ворот праздновал Криштиану Роналду.

    Как показали повторы, Роналду не коснулся мяча головой после навеса от Фернандеша.

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.11.2022 23:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +686

      111ax 22 минуты назад

      да там хрен разглядишь

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      Рейтинг: +2271

      Бриг 43 минуты назад

      Коснулся - траектория изменилась.

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