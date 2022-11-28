Гендиректор «Зенита» Медведев оценил игру команды в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 6-го тура Кубка России против «Спартака».

– Как оцените игру «Зенита» со «Спартаком»?

– Игра была не простая, потому что «Спартак», если говорить образно, играл так, чтобы не дать играть нам.

При этом они очень неплохо держали мяч на своей половине поля. Но если посмотреть статистику, то реальных подходов с угрозой нашим воротам у них не было.

Ну, а нашим ребятам, несмотря на определенные моменты, не хватало остроты в завершении атак.

Основное время игры завершилось нулевой ничьей.

В серии пенальти победили петербуржцы – 4:2.

Во время матча подрались футболисты обеих команд – шесть из них были удалены с поля.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию