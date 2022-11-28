Камерун – Сербия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 28 ноября

Сборные Камеруна и Сербии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 28 ноября ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

Команды один раз встречались друг с другом: сербы выиграли со счетом 4:3 в 2010 году.

Камерун в матче 1-го тура проиграл Швейцарии (0:1), Сербия уступила Бразилии (0:2).

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Коэффициенты:

Победа Камеруна – 5.20

Ничья – 3.65

Победа Сербии – 1.77

Рекомендуемая ставка: Победа Сербии

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