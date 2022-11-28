Где и во сколько смотреть матч Камерун – Сербия: 28 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Камеруна и Сербии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Камерун в матче 1-го тура проиграл Швейцарии (0:1), Сербия уступила Бразилии (0:2).

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Встреча состоится в понедельник, 28 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб».

Начало – в 13:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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