Где и во сколько смотреть матч Камерун – Сербия: 28 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Камеруна и Сербии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Камерун в матче 1-го тура проиграл Швейцарии (0:1), Сербия уступила Бразилии (0:2).
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- Встреча состоится в понедельник, 28 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб».
- Начало – в 13:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Стартовые составы на матч Камерун – Сербия
Прогноз на матч Камерун – Сербия
Источник: «Бомбардир»