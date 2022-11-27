«Огонь!». Мележиков – о драке «Зенита» и «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по итогам кубкового матча против «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти). После финального свистка случилась драка.
«Концовка матча — огонь! С чего все началось? Я так и не понял, надо смотреть повтор. Мне кажется, игрок «Зенита» спровоцировал, а дальше пошло.
Ребята — молодцы. Вы сами видели. Борьба была на каждом участке поля. Я поблагодарю всех ребят», – сказал Мележиков.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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Источник: «РБ Спорт»