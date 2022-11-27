«Огонь!». Мележиков – о драке «Зенита» и «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по итогам кубкового матча против «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти). После финального свистка случилась драка.

«Концовка матча — огонь! С чего все началось? Я так и не понял, надо смотреть повтор. Мне кажется, игрок «Зенита» спровоцировал, а дальше пошло.

Ребята — молодцы. Вы сами видели. Борьба была на каждом участке поля. Я поблагодарю всех ребят», – сказал Мележиков.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира