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    «Огонь!». Мележиков – о драке «Зенита» и «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по итогам кубкового матча против «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти). После финального свистка случилась драка.

    «Концовка матча — огонь! С чего все началось? Я так и не понял, надо смотреть повтор. Мне кажется, игрок «Зенита» спровоцировал, а дальше пошло.

    Ребята — молодцы. Вы сами видели. Борьба была на каждом участке поля. Я поблагодарю всех ребят», – сказал Мележиков.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1203

      mama1991 6 минут назад

      До сатурна и цска далеко...

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      Рейтинг: +23

      BVG4 22 минуты назад

      Мерзкие англичане и туповатые ***** точь-в точь так же рассуждают: я ничего не понял, нужно смотреть повтор. Но виноват игрок Зенита.... и бла,бла, бла...

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