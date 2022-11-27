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    Игрок сборной Нидерландов: «Грустно, что России нет на ЧМ-2022»

    Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон недоволен, что на чемпионате мира-2022 нет России.

    «Грустно ли мне, что Алексея Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжeлый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», – сказал де Рон.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • Де Рон и Миранчук принадлежат «Аталанте».
    • Сборная Нидерландов еще не гарантировала себе выход в плей-офф.

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    Источник: «Чемпионат»

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