Игрок сборной Нидерландов: «Грустно, что России нет на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон недоволен, что на чемпионате мира-2022 нет России.

«Грустно ли мне, что Алексея Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжeлый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», – сказал де Рон.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

Де Рон и Миранчук принадлежат «Аталанте».

Сборная Нидерландов еще не гарантировала себе выход в плей-офф.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира