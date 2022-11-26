Экс-игрок сборной России сказал, что никогда не ел борщ и не пил водку

Бывший нападающий сборной России Ари рассказал о своей жизни после уезда из страны.

Бразилец играл в РПЛ за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

В 2018 году он получил российское гражданство и дважды был вызван в сборную России.

«После того, как я уехал из России, у меня стал более спокойный образ жизни. Перестал ходить в рестораны и другие развлекательные заведения. Сегодня у меня спокойная жизнь. От России мне не хватает только футбола и друзей, с которыми я не могу часто видеться. Очень скучаю по России.

Ел ли я борщ? Ха-ха, братишка, я в принципе национальные блюда никогда не кушал в России, они мне не нравились. Сейчас, в основном жарю шашлыки, барбекю. Водка? Я никогда в жизни не пил ее, как и не ел борщ. За всю жизнь из алкогольных напитков я выпивал только шампанское один раз, но мне не понравился вкус. Кстати, в России в фужеры для шампанского я наливал энергетики», – сказал Ари.

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