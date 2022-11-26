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    Экс-игрок сборной России сказал, что никогда не ел борщ и не пил водку

    Бывший нападающий сборной России Ари рассказал о своей жизни после уезда из страны.

    «После того, как я уехал из России, у меня стал более спокойный образ жизни. Перестал ходить в рестораны и другие развлекательные заведения. Сегодня у меня спокойная жизнь. От России мне не хватает только футбола и друзей, с которыми я не могу часто видеться. Очень скучаю по России.

    Ел ли я борщ? Ха-ха, братишка, я в принципе национальные блюда никогда не кушал в России, они мне не нравились. Сейчас, в основном жарю шашлыки, барбекю. Водка? Я никогда в жизни не пил ее, как и не ел борщ. За всю жизнь из алкогольных напитков я выпивал только шампанское один раз, но мне не понравился вкус. Кстати, в России в фужеры для шампанского я наливал энергетики», – сказал Ари.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23576

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Шампанское хуже энергетиков?.. Извращенец. Не пил водку литрами и не ел борщ каждый день - вот в это поверю. А чтобы жить в Краснодаре и не попробовать борща?.. Это шутка, корреспондент блефует ради заголовка.

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