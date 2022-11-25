МакКенни во время матча с Англией вытер руки о манишку фотографа

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и США (0:0, перерыв).
По ходу первого тайма полузащитник США Уэстон МакКенни подошел к фотографу и вытер руки об его манишку.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- МакКенни выступает за «Ювентус».
- Это 2-й матч игрока на ЧМ-2022.
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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»