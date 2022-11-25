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    МакКенни во время матча с Англией вытер руки о манишку фотографа

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и США (0:0, перерыв).

    По ходу первого тайма полузащитник США Уэстон МакКенни подошел к фотографу и вытер руки об его манишку.

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    25.11.2022 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2248

      Бриг 24 минуты назад

      Типичный договорняк. Англия не может себе позволить обыграть начальника. Игра без ударов по воротам.

      2
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      Рейтинг: +14014

      playsh 39 минут назад

      Манишка,конечно же не стиранная,теперь будет висеть на стене в зале,рядом с ружьём и фотоаппаратом.

      0
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      Рейтинг: +18109

      Cleaner 1 час назад

      Типичный стопроцентный ПИНДОС...(

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      jek718875 1 час назад

      Утром фотограф проснётся знаменитым

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