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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - США
Англия - США: обзор матча 25 ноября 2022
Англия
25.11.2022, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
США
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - США
83'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Х. Райт
83'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Веа
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Б. Сака
78'
78'
Замена
Ш. Мур
️️️️
С. Дест
77'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
У. МакКенни
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Беллингем
68'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. Стерлинг
68'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
10
Юнус Муса
ЛП
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Хаджи Райт
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
США
25
Шон Джонсон
ВР
18
Этан Хорват
ВР
23
Келлин Акоста
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
3
Шоу
6
Магуайр
5
Стоунз
12
Триппьер
4
Райс
10
Беллингем
10
Стерлинг
19
Маунт
7
Сака
9
Кейн
4-1-2-1-2
1
Тернер
2
Дест
13
Рим
3
Циммерман
5
Робинсон
4
Адамс
8
МакКенни
10
Муса
10
Пулишич
21
Веа
19
Райт
10
Беллингем
8
Хендерсон
8
Хендерсон
10
Беллингем
7
Сака
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
7
Сака
10
Стерлинг
17
Грилиш
17
Грилиш
10
Стерлинг
2
Дест
18
Мур
18
Мур
2
Дест
21
Веа
7
Рейна
7
Рейна
21
Веа
8
МакКенни
11
Ааронсон
11
Ааронсон
8
МакКенни
19
Райт
9
Сарджент
9
Сарджент
19
Райт
Остались в запасе
Англия
США
7
Фил Фоден
ЛВ
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
25
Шон Джонсон
ВР
18
Этан Хорват
ВР
23
Келлин Акоста
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
16
Джордан Моррис
ЛВ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
7
Фил Фоден
ЛВ
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
25
Шон Джонсон
ВР
18
Этан Хорват
ВР
23
Келлин Акоста
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
16
Джордан Моррис
ЛВ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Англия - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
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