Катар – Сенегал: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

Сборные Катара и Сенегала сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Команды ни разу не играли друг с другом.
В матче 1-го тура Катар проиграл Эквадору, а Сенегал – Нидерландам. С одинаковым счетом 0:2.
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Рекомендуемая ставка: ТМ2.5
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Стартовые составы на матч Катар – Сенегал
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Где смотреть матч Катар – Сенегал
Источник: «Бомбардир»