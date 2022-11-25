Катар – Сенегал: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

Сборные Катара и Сенегала сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Команды ни разу не играли друг с другом.

В матче 1-го тура Катар проиграл Эквадору, а Сенегал – Нидерландам. С одинаковым счетом 0:2.

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Коэффициенты:

Победа Катара – 6.30

Ничья – 3.85

Победа Сенегала – 1.72

Рекомендуемая ставка: ТМ2.5

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Стартовые составы на матч Катар – Сенегал

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