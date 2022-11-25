Стали известны стартовые составы Катара и Сенегала на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Катар: Баршам, Мигел, Мохаммад, Хухи, Хассан, Ахмед, Аль-Хайдос, Мадибо, Будиаф, Афиф, Али.

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло, Гуйе, Н. Менди, Сарр, Дьятта, Дьедиу, Диа.

Игра пройдет на стадионе «Аль Тумама».

Начало – в 16:00 мск.

Обе сборные начали турнир с поражений.

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Прогнозы на матч Катар – Сенегал

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