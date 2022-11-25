Сборная Катара установила антирекорд ЧМ

так в странах -аутсайдерах ЧМ ЧМ разве проводился?
Катар уступил Сенегалу со счетом 1:3 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Катарцы потерпели второе поражение подряд и установили антирекорд чемпионата мира.
Впервые в истории турнира сборная страны-хозяйки проиграла два матча на групповом этапе домашнего ЧМ.
- В 1-м туре Эквадор победил Катар – 2:0.
- Следующий соперник – Нидерланды.
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