Сборная Сенегала победила Катар со счетом 3:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
В ворота хозяев турнира забивали Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг.
У катарцев отличился Мохаммед Мунтари.
Сенегал набрал три очка в двух турах чемпионата мира. Катар оба матча проиграл и идет на последнем месте в группе.
ЧМ-2022. Группа A. 2-й тур
Голы: 0:1 – Диа, 41; 0:2 – Дьедиу, 48; 1:2 – Мунтари, 78; 1:3 – Дьенг, 84.
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Источник: «Бомбардир»