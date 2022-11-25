Сборная Сенегала победила Катар со счетом 3:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В ворота хозяев турнира забивали Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг.

У катарцев отличился Мохаммед Мунтари.

Сенегал набрал три очка в двух турах чемпионата мира. Катар оба матча проиграл и идет на последнем месте в группе.

ЧМ-2022. Группа A. 2-й тур

Катар – Сенегал – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Диа, 41; 0:2 – Дьедиу, 48; 1:2 – Мунтари, 78; 1:3 – Дьенг, 84.

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