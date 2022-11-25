Сборные Катара и Сенегала сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Обе команды проиграли в 1-м туре.
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- Встреча состоится в пятницу, 25 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама».
- Начало – в 16:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Прогноз на матч Катар – Сенегал
Стартовые составы на матч Катар – Сенегал
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Источник: «Бомбардир»