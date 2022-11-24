Сборные Бразилии и Сербии назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
Бразилия: Алисон, Данило, Силва, Маркиньос, Каземиро, Сандро, Пакета, Ришарлисон, Неймар, Рафинья, Винисиус.
Сербия: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Вейкович, Гудель, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, С. Милинкович‑Савич, Младенович.
- Игра пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: сайт ФИФА