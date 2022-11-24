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    Бразилия – Сербия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Бразилии и Сербии назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Бразилия: Алисон, Данило, Силва, Маркиньос, Каземиро, Сандро, Пакета, Ришарлисон, Неймар, Рафинья, Винисиус.

    Сербия: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Вейкович, Гудель, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, С. Милинкович‑Савич, Младенович.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17161

      Garrincha58 50 минут назад

      сербы вперёд сделайте этих пижонов

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