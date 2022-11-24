Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем ЧМ-2022 Уругвай – Южная Корея

В Катаре перед матчем ЧМ-2022 Уругвай – Южная Корея местный оркестр исполнил «Катюшу».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
- Начало – в 16:00 по Москве.
Видео: «Матч ТВ»
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Источник: «Матч ТВ»