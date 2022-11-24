Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сборная Уругвая не пропускает в группе ЧМ с 2014 года

    Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Уругвайцы не пропускают в группе чемпионата мира с 2014 года – серия продлилась до пяти матчей подряд (465 минут).

    8,5 лет назад в ворота Уругвая забил форвард сборной Англии Уэйн Руни.

    После этого они не пропустили от Италии (1:0), Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0), России (3:0) и Южной Кореи (0:0).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Впервые в 21 веке матч чемпионата мира прошел без ударов в створ 3
    ЧМ-2022. Уругвай сыграл 0:0 с Южной Кореей. Команды ни разу не пробили в створ 5
    Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем ЧМ-2022 Уругвай – Южная Корея 4
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11