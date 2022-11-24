Сборная Уругвая не пропускает в группе ЧМ с 2014 года

Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Уругвайцы не пропускают в группе чемпионата мира с 2014 года – серия продлилась до пяти матчей подряд (465 минут).

8,5 лет назад в ворота Уругвая забил форвард сборной Англии Уэйн Руни.

После этого они не пропустили от Италии (1:0), Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0), России (3:0) и Южной Кореи (0:0).

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