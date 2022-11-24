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    ЧМ-2022. Уругвай сыграл 0:0 с Южной Кореей. Команды ни разу не пробили в створ

    Сборная Уругвая сыграла вничью с Южной Кореей (0:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Команды ни разу не пробили в створ ворот.

    Это четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.

    ЧМ-2022. Группа Н. 1-й тур

    Уругвай – Южная Корея – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +98988

      zigbert 22 минуты назад

      Корейцы чем то напоминают игру сборной Японии. Бегали как заведенные,особенно в первом тайме и уругвайцам было трудно перейти на чужую половину поля. Но потом игра выравнялась, начались подходы, удары по воротам. Были и попадания в штангу но в створ так никто и не попал за весь матч. Закономерная ничья.

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      Рейтинг: +4749

      ААМ 37 минут назад

      Нужен ли ЧМ такой футбол? Одни не могут (ЮК), а другие не очень хотят (уругвай)

      0
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      Рейтинг: +6296

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Корейцы зевнули хороший шанс в 1-м тайме. А так - обе не впечатлили. Как претенденты на кубок тем болен. Однако не стоит забывать что Уругвай мало пропускает , и в этом матче тоже на ноль и тихой сапой с невзрачной игрой может идти долго. Посмотрим. Надеюсь следующая игра в группе сегодня будет ярче

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      Рейтинг: +6819

      Антибиотик > Красногорск_Фан 50 минут назад

      Какой-то странный чемпионат или начало такое

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      Рейтинг: +6296

      Красногорск_Фан > Антибиотик 46 минут назад

      Я рад что 3 года назад завязал со ставками. Щас мне кажется все кто пытается что то предугадать регулярно отгрызают себе яйцы

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