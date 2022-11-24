Сборная Уругвая сыграла вничью с Южной Кореей (0:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Команды ни разу не пробили в створ ворот.

Это четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.

ЧМ-2022. Группа Н. 1-й тур

Уругвай – Южная Корея – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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