Уругвай – Южная Корея прогноз на матч чемпионата мира 2022

Сборные Уругвая и Южной Кореи сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Сборные провели друг с другом семь очных матчей, в которых уругвайцы одержали шесть побед.

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Коэффициенты:

Победа Уругвая – 1.73

Ничья – 3.55

Победа Южной Кореи – 5.40

Рекомендуемая ставка: Победа Уругвая

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