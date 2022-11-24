Уругвай – Южная Корея прогноз на матч чемпионата мира 2022

Сборные Уругвая и Южной Кореи сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Сборные провели друг с другом семь очных матчей, в которых уругвайцы одержали шесть побед.
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Рекомендуемая ставка: Победа Уругвая
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Стартовые составы на матч Уругвай – Южная Корея
Где смотреть матч Уругвай – Южная Корея
Источник: «Бомбардир»