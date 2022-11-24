Стали известны стартовые составы Уругвая и Южной Кореи на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
Уругвай: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера, Вальверде, Весино, Бентанкур, Пельистри, Нуньес, Суарес.
Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Чжин-Су, Ким Мин-Джэ, Ким Мун-Хван, Хван Ин Бом, Ли Джэ Сон, Ким Мун-Хван, У Ен Чон, Хын-Мин Сон, На Сан-Хо, Ким Юнь-Квон.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало – в 16:00 по Москве.
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Источник: Бомбардир.ру