Игрок сборной Камеруна Ондуа вышел на матч со Швейцарией в бутсах с российским флагом

Россиянин Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, дебютировал на ЧМ-2022 в матче против Швейцарии (0:1).
Футболист вышел на замену во втором тайме в бутсах, на которых изображен российский флаг.
- Ондуа – воспитанник «Локомотива».
- Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
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Подробности матча Швейцария – Камерун
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Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа