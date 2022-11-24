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    Игрок сборной Камеруна Ондуа вышел на матч со Швейцарией в бутсах с российским флагом

    Россиянин Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, дебютировал на ЧМ-2022 в матче против Швейцарии (0:1).

    Футболист вышел на замену во втором тайме в бутсах, на которых изображен российский флаг.

    • Ондуа – воспитанник «Локомотива».
    • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

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    Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа

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