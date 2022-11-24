Первый тайм был более осторожным с равной игрой. Швейцарцы искали слабые места в обороне Камеруна и нашли их на левом фланге обороны. Было несколько атак с проходом по краю и пасом в штрафную низом, один из них и завершился взятием ворот.
Сборная Швейцарии обыграла Камерун (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Единственный гол на 48-й минуте забил Брель Эмболо, родившийся в Камеруне.
На 68-й минуте на поле в составе Камеруна появился воспитанник ЦСКА и «Локомотива» Гаэль Ондуа. Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур
Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Эмболо, 48.
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