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    ЧМ-2022. Швейцария победила Камерун, россиянин Ондуа дебютировал на турнире

    Сборная Швейцарии обыграла Камерун (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Единственный гол на 48-й минуте забил Брель Эмболо, родившийся в Камеруне.

    На 68-й минуте на поле в составе Камеруна появился воспитанник ЦСКА и «Локомотива» Гаэль Ондуа. Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

    ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур

    Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Эмболо, 48.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98987

      zigbert 1 минуту назад

      Первый тайм был более осторожным с равной игрой. Швейцарцы искали слабые места в обороне Камеруна и нашли их на левом фланге обороны. Было несколько атак с проходом по краю и пасом в штрафную низом, один из них и завершился взятием ворот.

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