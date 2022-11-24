Сборная Швейцарии обыграла Камерун (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Единственный гол на 48-й минуте забил Брель Эмболо, родившийся в Камеруне.

На 68-й минуте на поле в составе Камеруна появился воспитанник ЦСКА и «Локомотива» Гаэль Ондуа. Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

ЧМ-2022. Группа G. 1-й тур

Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эмболо, 48.

Календарь ЧМ-2022

Результаты ЧМ-2022

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 24 ноября

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!