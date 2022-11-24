Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Да уж, привезли футболистиков». Глебов – о словах Карпина на первой встрече с игроками «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился воспоминаниями от первой встречи с главным тренером Валерием Карпиным.

    Ростовская команда занимает в этом сезоне третье место в РПЛ.

    – Помнишь первую встречу с Карпиным?

    – Сбор в Турции. Я только подписал контракт, и меня сразу отправили к Луису – на весы, на измерение жира (Луис Мартинес тогда был тренером «Ростова» по физподготовке, сейчас работает с Карпиным в сборной России). На следующий день Карпин собрал нас в зале. Говорит: «Да уж, привезли нам футболистиков».

    – Принял на свой счет?

    – Для меня это было неожиданно. Думал, спокойно познакомимся, а тут такое. Но потом я понял, что для Георгича свойственно так общаться.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Раписание матчей чемпионата мира по футболу на 24 ноября

    Новости по теме
    Глебов рассказал, за что его отчислили из «Локомотива» 3
    Глебов рассказал, что может разозлить Карпина 2
    Глебов рассказал о своем отношении к алкоголю и курению
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11