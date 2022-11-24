«Да уж, привезли футболистиков». Глебов – о словах Карпина на первой встрече с игроками «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился воспоминаниями от первой встречи с главным тренером Валерием Карпиным.

Ростовская команда занимает в этом сезоне третье место в РПЛ.

– Помнишь первую встречу с Карпиным?

– Сбор в Турции. Я только подписал контракт, и меня сразу отправили к Луису – на весы, на измерение жира (Луис Мартинес тогда был тренером «Ростова» по физподготовке, сейчас работает с Карпиным в сборной России). На следующий день Карпин собрал нас в зале. Говорит: «Да уж, привезли нам футболистиков».

– Принял на свой счет?

– Для меня это было неожиданно. Думал, спокойно познакомимся, а тут такое. Но потом я понял, что для Георгича свойственно так общаться.

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