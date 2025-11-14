Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину нужно дать больше времени для налаживания ситуации.

«Плохи дела у «Динамо», провалили первую часть чемпионата. Но и здесь нельзя тренера трогать, давайте хотя бы год давать работать.

Для меня удивительно, когда Карпин пришел в «Динамо», там же оказались Глебов и Осипенко. Начали говорить об усилении. Вы не обалдели, ребята? Эти футболисты пришли из команды с 11-го места, какое это нахрен укрепление? Это Малком что ли приехал?

«Зенит» вот купил игроков, вот это укрепление, игроки сборной Бразилии. А те, кто сейчас в «Динамо», даже в сборную России нынешнюю не всегда попадают. Пока Карпин неудачно работает, но ему надо дать время. Его же не с улицы брали, все видели его работу в «Ростове». У него команда со среднеми игроками всегда шла выше ожидаемого места.

Еще меня удивляет, что про Станковича и его увольнение галдили три месяца, а про Карпина никто не требует отставки. Я не к тому, что надо увольнять его из «Динамо», а про то, что всем тренерам нужно время. Все зависит от того, сколько ты работаешь с командой.

Если за три года нет прогресса, понятно, нужны изменения. Но увольнять через два-три месяца – побойтесь бога, не надо трогать. Я поработал с Качалиным, Бесковым, Симоняном, Лобановским, и, поверьте мне, не считаю Карпина выдающимся тренером. Он интересен тем шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр, по большому счету», – сказал Ловчев.