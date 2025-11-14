Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»

Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»

Сегодня, 16:30
5

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину нужно дать больше времени для налаживания ситуации.

«Плохи дела у «Динамо», провалили первую часть чемпионата. Но и здесь нельзя тренера трогать, давайте хотя бы год давать работать.

Для меня удивительно, когда Карпин пришел в «Динамо», там же оказались Глебов и Осипенко. Начали говорить об усилении. Вы не обалдели, ребята? Эти футболисты пришли из команды с 11-го места, какое это нахрен укрепление? Это Малком что ли приехал?

«Зенит» вот купил игроков, вот это укрепление, игроки сборной Бразилии. А те, кто сейчас в «Динамо», даже в сборную России нынешнюю не всегда попадают. Пока Карпин неудачно работает, но ему надо дать время. Его же не с улицы брали, все видели его работу в «Ростове». У него команда со среднеми игроками всегда шла выше ожидаемого места.

Еще меня удивляет, что про Станковича и его увольнение галдили три месяца, а про Карпина никто не требует отставки. Я не к тому, что надо увольнять его из «Динамо», а про то, что всем тренерам нужно время. Все зависит от того, сколько ты работаешь с командой.

Если за три года нет прогресса, понятно, нужны изменения. Но увольнять через два-три месяца – побойтесь бога, не надо трогать. Я поработал с Качалиным, Бесковым, Симоняном, Лобановским, и, поверьте мне, не считаю Карпина выдающимся тренером. Он интересен тем шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр, по большому счету», – сказал Ловчев.

  • «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 17 очками после первого круга.
  • Бело-голубые приобрели в феврале полузащитника Данила Глебова за 8 миллионов евро и защитника Максима Осипенко в июле за 2,9 миллиона евро. Оба игрока принадлежали «Ростову».

Еще по теме:
Карпин сказал, удивился ли вопросам о вылете «Динамо» из РПЛ
Игрок «Динамо» сказал, будет ли команда сливать Карпина 2
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
Источник: Odds.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Осипенко Максим Глебов Данил Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1763129641
ЛОВЧЕВ «про Станковича и его увольнение галдили три месяца» Не три месяца, а ШЕСТНАДЦАТЬ) ГУБЕРНИЕВ 22.07.24 «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. » Совсем плохой стал( Считать только до трёх может(
Ответить
...уефан
1763130001
...чё-то Серафимыч сам запутался и меня запутал, куда он хотел вырулить своим монологом, пришлось перечитывать, а он - шаг вперёд и два назад, то грызнёт, то лизнёт, но на пузырь заработал...
Ответить
Цугундeр
1763134087
"― Ты, дед, не бойся. Мы друзья Илюшины. Мы ничего не тронем. Посмотрим выставку и дальше поедем. ― Час, как уехали. Трое. Ящик какой-то увезли. Да. Дед старый, не помнит ни хера."
Ответить
Интерес
1763134093
Зимой ещё двое оруженосцев эстонского казака с Дона переедут в "Динамо".
Ответить
АЛЕКС 58
1763137358
Ловкий флюгер дал интервью
Ответить
Главные новости
Мексиканский клуб потерял интерес к покупке игрока «Зенита»
20:47
Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»
20:32
Названа минимальная сумма, за которую «Зенит» продаст Вендела
20:19
1
Мостовой – о работе Карпина в «Динамо»: «Меня всегда забавляет это «дать время»
20:02
1
Названа сумма, которую «Зенит» запросил за продажу Жерсона
19:35
3
Генич сравнил узнаваемость Дзюбы и Аршавина
19:18
2
Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»
18:26
3
3 клуба Серии А хотят купить зенитовца Вендела
18:07
1
Команда РПЛ получила «единицу» от Бубнова за 15-й тур
17:40
7
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
17:18
9
Все новости
Все новости
Генич сравнил узнаваемость Дзюбы и Аршавина
19:18
2
Лещук прокомментировал скандал вокруг Нгамале
18:43
«Врагу не пожелаешь»: зенитовец Караваев – о своей травме
18:36
Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»
18:26
3
3 клуба Серии А хотят купить зенитовца Вендела
18:07
1
78-летний Семин ответил, как отреагирует на предложение от «Спартака» или «Динамо»
17:58
Команда РПЛ получила «единицу» от Бубнова за 15-й тур
17:40
7
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
17:18
9
Слишкович ответил на троллинг Соболева: «Не откажусь посмотреть матчи «Зенита» рядом с Александром по телевизору»
17:12
3
Хиддинк объяснил уникальность Акинфеева
16:58
2
Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»
16:46
11
Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»
16:30
5
Гусев назвал тренера для «Спартака», за работой которого ему было бы интересно наблюдать
16:27
2
Фото«Зенит» объявил о возвращении игрока после тяжелой травмы
16:21
5
Мостовой – о работе тренером: «Никому не нужен пока»
16:09
5
Аршавин сказал, почему хочет уменьшить выплаты по алиментам
15:57
5
ЦСКА посоветовали арендовать Соболева у «Зенита»
15:41
13
Карпин дал обещание болельщикам «Динамо»
15:33
1
Бубнов составил сборную легионеров РПЛ для матча с Россией
15:26
2
Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», он бы может мне нравился, а он за бомжей мяч пинает»
15:10
5
В «Зените» объяснили нацеленность на покупки игроков из Бразилии
14:59
8
Стало известно решение Юрича по приглашению от «Спартака»
14:39
10
Акинфеев оценил шансы на возвращение Чалова в ЦСКА
14:31
4
Аршавин – об отдыхе: «Я бы просто повалялся где-нибудь в гостишке, желательно с девушкой»
14:22
4
Игрок «Динамо» сказал, будет ли команда сливать Карпина
14:06
7
В «Зените» рассказали о влиянии Fan ID: «Теперь фанатам кажется, что они идут в полицейский участок»
14:02
7
Бубнов назвал лучшего игрока чемпионата России
13:25
8
Черданцев – о результатах ЦСКА: «Делить первое место – это сверх ожиданий»
13:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 