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    Сборная Бразилии использует схему 4-2-4 в матче ЧМ-2022 с Сербией

    Главный тренер сборной Бразилии Тите намерен выпустить атакующий состав на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии.

    Ожидается, что бразильцы сыграют по схеме 4-2-4.

    С первых минут на поле должны выйти Алисон – Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Каземиро, Лукас Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Неймар, Винисиус Жуниор.

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    Источник: Goal

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