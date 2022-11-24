Сборная Бразилии использует схему 4-2-4 в матче ЧМ-2022 с Сербией

Главный тренер сборной Бразилии Тите намерен выпустить атакующий состав на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии.
Ожидается, что бразильцы сыграют по схеме 4-2-4.
С первых минут на поле должны выйти Алисон – Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Каземиро, Лукас Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Неймар, Винисиус Жуниор.
- Матч состоится в четверг в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: Goal