«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»

«Спартаку» интересен центральный защитник бразильской «Куябы» Хоаким. За него предложены 4 миллиона евро, сообщил бразильский журналист Жорже Никола.

На 23-летнего Хоакима также претендуют «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу» и клубы итальянской Серии А.

Игрок стоит 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Хоаким провел 25 матчей, забил гол, сделал ассист.

Всю карьеру Хоаким проводит на родине.

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