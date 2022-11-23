«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»

«Спартаку» интересен центральный защитник бразильской «Куябы» Хоаким. За него предложены 4 миллиона евро, сообщил бразильский журналист Жорже Никола.
На 23-летнего Хоакима также претендуют «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу» и клубы итальянской Серии А.
- Игрок стоит 500 тысяч евро.
- В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Хоаким провел 25 матчей, забил гол, сделал ассист.
- Всю карьеру Хоаким проводит на родине.
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Источник: ютуб-канал Хорхе Николы