Малафеев назвал тройку сильнейших вратарей ЧМ-2022

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, каких вратарей, поехавших на чемпионат мира в Катар, он считает лучшими.

«Аарон Рэмсдейл – в этом году он очень хорош в «Арсенале», который идет на первом месте в АПЛ.

Тибо Куртуа – не особо слежу за чемпионатом Испании, но в Лиге чемпионов он очень уверенно и спокойно делает все необходимое.

Ну и Алисон, который показывает вообще что-то фантастическое, и это даже несмотря на результаты «Ливерпуля». Если бы не он, у «Ливерпуля» все было бы намного хуже.

Так что Рэмсдейл, Куртуа и Алисон – сильнейшие вратари, которые примут участие в чемпионате мира-2022, на мой взгляд», – заявил Малафеев.

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