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    Малафеев назвал тройку сильнейших вратарей ЧМ-2022

    Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, каких вратарей, поехавших на чемпионат мира в Катар, он считает лучшими.

    «Аарон Рэмсдейл – в этом году он очень хорош в «Арсенале», который идет на первом месте в АПЛ.

    Тибо Куртуа – не особо слежу за чемпионатом Испании, но в Лиге чемпионов он очень уверенно и спокойно делает все необходимое.

    Ну и Алисон, который показывает вообще что-то фантастическое, и это даже несмотря на результаты «Ливерпуля». Если бы не он, у «Ливерпуля» все было бы намного хуже.

    Так что Рэмсдейл, Куртуа и Алисон – сильнейшие вратари, которые примут участие в чемпионате мира-2022, на мой взгляд», – заявил Малафеев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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