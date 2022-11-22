«Попросите, чтобы в Монголии собрали команду из пастухов, тогда мы отличимся». Тихонов – о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился впечатлениями от ноябрьских товарищеских матчей сборной России.

20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября сборная не смогла победить Таджикистан (0:0).

«Кроме позора мы ничего не почерпнули. Наверное, чтобы доставить радость болельщикам футбола в России, надо обыграть сборную Монголии.

Попросите, чтобы они собрали команду из табунщиков, пастухов, тогда мы отличимся.

Не сомневаюсь, что в Узбекистане футболисты сидят не на бюджете государства. Это только у нас сидят на государственном бюджете. Вот это страшно.

Если посчитать, сколько стадионов настроили в регионах, а их содержание обходится от 100 до 150 миллионов. Эту какую нагрузку несут местные бюджеты.

Для кого настроили? Футбол, которого нет», – сказал Тихонов.

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