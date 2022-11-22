Оздоев: «Был шанс остаться в России. Но из «Зенита» не уходят, чтобы перейти в другой клуб РПЛ»

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев заявил, что летом мог перейти из «Зенита» в другой российский клуб.

— Ты довольно долго оставался без команды летом. На тебя это давило?

— Нет, потому что переговорный процесс шел постоянно. Я спокойно выбирал место, в котором будет спокойно и мне, и моей семье.

— Хоть один шанс остаться в России был?

— Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб.

Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк».

В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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