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    Оздоев: «Был шанс остаться в России. Но из «Зенита» не уходят, чтобы перейти в другой клуб РПЛ»

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев заявил, что летом мог перейти из «Зенита» в другой российский клуб.

    — Ты довольно долго оставался без команды летом. На тебя это давило?

    — Нет, потому что переговорный процесс шел постоянно. Я спокойно выбирал место, в котором будет спокойно и мне, и моей семье.

    — Хоть один шанс остаться в России был?

    — Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб.

    • Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк».
    • В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12179

      Алексей З 51 минуту назад

      "Назло маме отморожу уши"
      Я не останусь в России и перейду в 15-ю команду Турции.
      После Зенита это самое оно.

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      Рейтинг: +7763

      nik55 1 час назад

      Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб.-----клоун от тебя и деревянного просто избавились как от отработанного материала

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